Sabrina Sato compartilha fotos encantadoras no primeiro mês da filha, Zoe

A apresentadora Sabrina Sato, 37 anos, tem usado as redes sociais para mostrar momentos fofos com Zoe, sua primeira filha, que completa um mês de vida nesta sexta-feira (29). Na foto mais recente, ela escreveu: “A gente se fala no olhar e no sorriso”. Não é difícil dizer que Sabrina está encantada.

Ela e o parceiro, o ator Duda Nagle, 35 anos, compartilharam também detalhes da festinha para celebrar com a família um mês de Zoe. A comemoração teve como tema a cultura do Japão.

Na semana passada, ela havia mostrado o rostinho da menina pela primeira vez em um clique lindo postado em seu Instagram.