A atriz Ruth de Souza morreu na manhã deste domingo (28) aos 98 anos. Ela estava internada desde o começo da semana no Rio, vítima de uma pneumonia.

Com mais de 70 anos dedicados à dramaturgia, Ruth de Souza foi pioneira ao longo de sua carreira. A primeira atriz negra a se apresentar no Theatro Municipal do Rio e a primeira brasileira indicada a um prêmio internacional de cinema (o Leão de Ouro no Festival de Veneza de 1954).