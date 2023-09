Russell Brand é acusado de estupro e outros a abusos

O ator e apresentador Russel Brand está sendo acusado de estupro, abuso sexual e emocional por 4 mulheres diferentes. Os casos, que vieram à tona durante o final de semana em reportagens do The Sunday Times, The Times e Channel 4 Dispatches, teriam acontecido entre 2006 e 2013.

Na época, o ator e apresentador, que foi casado com Katy Perry entre 2010 e 2012, era apresentador da BBC e atuava em filmes de Hollywood.

As acusações contra Russel Brand

Uma das vítimas de Brand diz que o ator a estuprou em sua casa em Los Angeles, após ela se recusar a fazer sexo com um amigo. No mesmo dia, em 2012, ela buscou ajuda num centro contra violência sexual.

Outra vítima conta que tinha apenas 16 anos quando conheceu Russel Brand na Leicester Square, em Londres. Ela informou sua idade, mas ele não se importou e a ensinou maneiras de esconder a relação, que durou 3 meses, dos pais. Além de manipulação emocional, a jovem afirma que ele teria colocado o pênis em sua boca à força.

A terceira vítima diz que trabalhava na casa do ator em Los Angeles quando ele tentou estuprá-la, em 2013. Eles se conheceram em uma reunião dos Alcoólicos Anônimos, e foi contratada para trabalhar em sua casa pouco depois. Um dia, ele tentou forçar um beijo e retirar suas roupas, mesmo ela tendo pedido para que ele parasse.

A quarta vítima afirma que sofreu violência física e emocional, além de abuso sexual. Ela diz que namorou Brand por seis meses em 2007, e que ele a agrediu em um hotel no Reino Unido após descobrir uma conversa dela com um ex-namorado. Em surto, ele quebrou o celular da vítima e a tocou sexualmente sem consentimento.

Em comunicado, o ator negou os abusos e disse que, na época, era considerado promíscuo. “Essas alegações são do tempo em que eu estava trabalhando na grande mídia, quando estava nos jornais o tempo todo, quando eu estava em filmes, como escrevi extensivamente em meus livros, eu era muito promíscuo. Mas, durante o período de promiscuidade, meus relacionamentos eram consensuais. Eu era transparente quanto a eles e estou sendo transparente agora”.