Rui Vilhena adianta emoções de Boogie Oogie: ‘É uma novela que não respira, sempre acelerada’

Rui Vilhena ao lado da atriz portuguesa Maira João, que também está na trama

Foto: George Magaraia

De volta ao Brasil, Rui Vilhena, que estava fazendo novelas em Portugal, estreará com estilo no horário das 18h na Globo. E coloca estilo nisso! O autor de Boogie Oogie contou na festa de lançamento da novela, neste sábado (2), que a nova produção promete uma nostalgia dos anos 70: amor, vingança e muita discotecagem! “O astral dos anos 70 é muito para cima! Isso influenciou tudo”, garante.

Entre as inspirações para a trama estão Madonna e Daft Punk. O resultado só podia ser animado. “É uma novela que não respira, está sempre acelerada. De 50 em 50 capítulos, dá uma virada muito grande. Além disso, o elenco é maravilhoso”, explica. “A expectativa é grande, já vi o resultado do primeiro capítulo e está maravilhoso. Fiz novela em Portugal, mas estou ansioso quanto à recepção do público”, assume Rui.

Estrelada pelo triângulo amoroso formado por Isis Valverde, Marco Pigossi e Bianca Bin, a trama ainda conta com Maria João, Heloísa Périssé e Alessandra Negrini.

