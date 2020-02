‘Ronaldo já falou que vai se casar de novo e ter mais cinco filhos’ , revela Sonia Nazário

Um dos cantos dedicados ao filho Ronaldo

É só chegar. Na casa de Sonia Nazário, 62 anos, mãe do ex-jogador de futebol Ronaldo, 36, a porta está sempre aberta, a mesa tem comidinhas e o jardim vive coberto de brinquedos. “É casa de vó mesmo”, assume ela. Os oito netos não saem de lá – quatro da filha Ione, 37 (Caio, 19, Amanda, 16, Maria Beatriz, 5, e Francisco, 3), e quatro de Ronaldo (Ronald, 13, Alexander, 8, Maria Sophia, 4, e Maria Alice, 3). Nem os filhos saem da casa da mãe. Cama tem para todos. Colo também.

Vovó Sonia é a sensação das crianças. E faz tudo por elas. Além de colorir o jardim com brinquedos, como cama elástica, escorregador e casinhas, os netos têm quartos decorados e a total atenção dela. “Queria ter mais um monte de netos. Ainda bem que Ronaldo já falou que vai se casar de novo e ter mais cinco filhos. Vamos ver! Gostaria muito de ter mais crianças correndo pra lá e pra cá”, conta ela.

Um mundo de troféus

Ser mãe de Ronaldo (que atualmente, além de empresário, é comentarista esportivo da Rede Globo) sempre foi um orgulho para dona Sonia, como é chamada por todos que a conhecem. Ela é a guardiã dos principais troféus recebidos na carreira do filho, entre os quais os de Melhor Jogador do Mundo pela Fifa nos anos de 1996, 1997 e 2002. Sônia também guarda a chuteira de ouro da Uefa (União das Federações Europeias de Futebol), recebida pelo filho por ter sido o artilheiro do campeonato europeu em 1997.

Na antessala de seu quarto, há duas estantes recheadas de prêmios. Há mais troféus em uma mesa no corredor da casa e pela sala principal. Mas a maioria ainda está na casa de Madri e devem chegar no próximo mês. O orgulho explícito já rendeu confusão em casa. Houve uma época em que os outros filhos (além de Ione e Ronaldo, ela é mãe de Nelinho, 37, todos do casamento com Nélio Lima, 63, de quem é separada) sentiam muito ciúme da mãe.