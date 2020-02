Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak, de Rebeldes, moram juntos no Rio

No dia 12 de março de 2012, Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak foram apresentados por uma amiga em comum, na pré-estreia do filme Heleno

Rodrigo Santoro, 37 anos, não faz mais parte do clube dos solteiros mais cobiçados do Brasil. O ator foi fisgado por Mel Fronckowiak, 24, que interpretou a bulímica Carla em “Rebelde” (Record). Assim como tudo o que cerca a vida do ator, o relacionamento – que só vazou na semana passada – vem sendo mantido em sigilo há quase um ano. Segundo uma amiga da atriz gaúcha, o romance começou em julho de 2012. ”A Mel sempre teve uma queda pelo Santoro e eles foram apresentados por uma outra amiga em comum, em março do ano passado, na pré-estreia do filme Heleno, no Rio. Os dois já estão até morando juntos”, confidenciou a colega.

Quem uniu o casal foi Nadia Bambirra, 49, assistente de direção de Rebelde que também assinou um curta-metragem com narração de Santoro em 2010. Desde que foram apresentados, os dois se aproximaram cada vez mais. Em outubro, com o término da novela, Mel perdeu o direito ao flat pago pela Record, na Barra da Tijuca. Depois de uma temporada na casa de Nadia, no interior do Rio, ela se mudou para o apartamento do ator, no Leblon, a convite dele. É lá que a morena fica, mesmo quando o galã, que não assume um namoro publicamente desde 2008, quando terminou com Ellen Jabour, 34, está viajando.

A mãe da atriz, Berenice Nunes, não quis comentar o relacionamento da filha. “A vida pessoal dela é uma coisa só dela”, explicou, sem, no entanto, negar o namoro. Já os amigos do casal torcem para que Santoro assuma o romance no lançamento do primeiro livro de Mel, Inclassificável, sobre os bastidores do recém-extinto grupo musical Rebeldes.