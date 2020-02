Rodrigo Faro: “Seria arrogante me comparar com Gugu, Faustão ou Eliana. Eles já são ícones da TV”

Um dos maiores admiradores do trabalho de Gugu Liberato na televisão, Rodrigo Faro não esconde a alegria e o orgulho de ter sido escolhido pela Record para ocupar o horário do programa do amigo na grade de programação da emissora aos domingos.

Em coletiva de imprensa realizada na sede da empresa, em São Paulo, nesta terça-feira (11), o apresentador falou sobre a realização do sonho de estar entre os grandes apresentadores que ocupam o concorrido dia. Até a última semana, O Melhor do Brasil era exibido aos sábados.

““Nunca escondi de ninguém que era um sonho apresentar um programa de domingo, mas eu não imaginava que isso fosse acontecer tão rápido. São só cinco anos que eu estou na TV como apresentador. É uma responsabilidade muito grande e eu vou aprender com humildade””, declarou Faro.

As comparações com os demais animadores, claro, são inevitáveis. Porém, não abalam a confiança do artista, que, mais do reconhecer estar no início da carreira, se espelha nos ídolos para se firmar de vez na profissão.

““Estou indo para um dia em que o apresentador mais novo tem 15 anos de TV, espero que as pessoas me recebam com carinho em suas casas no domingo. Porque estou trabalhando duro pra preparar o melhor programa possível””, pediu Rodrigo Faro, que completou: ““Seria arrogante me comparar com Gugu, Faustão ou Eliana. Eles já são ícones da TV brasileira””.

O apresentador, inclusive, não poupou elogios Gugu, que nesta terça prestou uma homenagem a Faro ao publicar uma foto com ele em seu Instagram. “Feliz pelo meu amigo Rodrigo Faro que vai estrear no próximo domingo às 15h30. Grande profissional e ótima pessoa””, escreveu Gugu.

“Faro não deixou de retribuir o carinho. “Não esperava outra coisa dele, que é um ídolo pra mim, um mestre. É muito legal você substituir um ícone e receber este carinho dele. Não tive a oportunidade de conversar com ele ainda, mas quero muito. Espero que ele volte logo pra TV. Não imagino a televisão sem o Gugu ou o Silvio Santos””, disse.

Mudanças na programação

Com poucas mudanças e a inclusão de quadros novos, O Melhor do Brasil “estreia” no próximo domingo (16) no horário das 15h30 às 19h30.

Já aos sábados, ao contrário da expectativa de que a Record contratasse um novo apresentador, Ídolos Kids ocupará o antigo horário da atração comandada por Rodrigo Faro, seguida da Sessão de filme e séries de TV. Depois, entrará A Fazenda, que estreia dia 23, e Legendários.

Até o momento, a decisão é de que O Melhor do Brasil continue sendo gravado, mas com algumas novidades, como o quadro Faça e Desfaça e, ainda sem data definida, outro que realizará sonhos das pessoas com a presença do próprio Faro.

Foto: Francisco Cepeda/AgNews