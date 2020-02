Rodrigo Faro, a mulher, Vera Viel, e as filhas, Maria, Helena e Clara, desfilaram juntos na 20ª edição do Fashion Weekend Kids, no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. A família cruzou a passarela neste sábado (28) com a marca Tyrol.

Antes do desfile, Vera e as filhas se divertiram em um louge montado para embelezar a garotada. Lá, Vera encontrou a atriz Tania Khalill, que estava acompanhada das filhas, Isabela e Laura. Caio Blat também participou do evento.

Leo Franco / AgNews Leo Franco / AgNews