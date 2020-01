Rodrigo derrota Danrley e vence a Prova do Anjo no BBB19

Enquanto as pessoas estão saindo de casa para pular no bloquinhos nesse Carnaval, os confinados do BBB19 precisaram sair da casa para participar de mais uma prova do anjo. Rodrigo pode até não ter sambado, mas conseguiu ganhar o colar para imunizar alguém.

Na prova da cantina, o rosto dos brothers estava estampados em pratos e pendurados na parede. A uma certa distância, um a um, os brothers arremessavam tomates na intenção de derrubar o prato do colega de confinamento. O brother que sobrasse com todos os pratos, venceria a prova.

Veja também



A disputa final ficou entre Rodrigo, Alan e Danrley, os mais habilidosos na arte de derrubar os pratos dos demais participantes. A “final” ficou entre Danrley e Rodrigo, que se digladiaram numa disputa bem acirrada, mas quem garantiu a vitória foi Rodrigo mesmo.

O Castigo do Monstro da semana está particularmente cruel: Rodrigo precisou escolher dois brothers para se transformarem em papagaios, que ao sinal do programa precisarão imitar a fala humana dos demais participantes. As escolhidas para a tarefa foram Rízia e Carolina.

Ao final da prova, famintos, os brothers tentaram saquear os tomates cenográficos e as hortaliças do cenário, mas Tiago Leifert precisou conter a gula dos participantes.