Rodrigo Bocardi diz que foi chamado de robô e quase desistiu da TV

Rodrigo Bocardi participou do programa ‘Mais Você’ nesta sexta (25) e revelou momentos marcantes de sua carreira como jornalista. Ele começou na Globo como editor de texto e reviu a primeira reportagem que fez, em 2002, para o ‘Antena Paulista’.

Bocardi relembrou também as críticas que recebeu quando estreou como âncora do ‘Bom Dia, SP’, em 2013. “Como me detonaram nesse começo. Deu até vontade de desistir. Eu achava que ia ser fácil, tinha toda estrutura… Quando fui encarar a galera, que dureza! [Diziam] ‘É um robô, que é duro demais…’ E você dando o máximo”, afirmou.

O profissional revelou que fez cursos para ficar mais à vontade no vídeo. Assim, conseguiu melhorar a entonação de voz. Antes de se tornar jornalista, Bocardi trabalhou como office boy, ajudando a mãe.

“As pessoas não acreditam muito nisso. ‘Não é possível que esse ai foi office boy…’ Ninguém estava lá para ver do Largo São Francisco até cidade Dutra, na zona sul de São Paulo, toda noite eu correndo para ir ao colégio estudar. Fez parte da minha vida”, disse ele.