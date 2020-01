Rízia vence Prova do Anjo e está imune essa semana no BBB19

Encerrou agora há pouco no BBB19 a Prova do Anjo da semana. Com o afunilamento do jogo, que já caminha para o final, o anjo dessa semana será autoimune, e quem deu sorte dessa vez foi Rízia.

Os brothers participaram de um jogo de tabuleiro diferente: além de andarem em casas e correrem o risco de uma eliminação, eles acumulariam dinheiro que seria adicionado ao saldo deles fora da casa. Nada mal juntar uns mil reais por aí, não é?

Por pura sorte, os participantes antes de Rízia foram sendo eliminados durante o sorteio do número de casas, então a sister “sobrou” na disputa e levou o colar do anjo… com a autoimunidade. Além disso, ela ainda terá o recado da família e ganhará uns eletrodomésticos da marca patrocinadora.

O próximo paredão da casa será triplo. A líder Paula indicará alguém, depois esse alguém indicará outra pessoa e, por fim, o terceiro integrante será decidido por voto. Conforme a própria Paula já percebeu, essa estratégia foi feita pela produção do programa para impedir a ida de três amigos ao paredão.