Ricardo Tozzi sobre seu personagem em Amor à Vida: “Tudo que ele faz é por amor”

Ricardo Tozzi ao lado de Bruna Lizmeyer

Foto: AgNews

O ator Ricardo Tozzi compareceu na festa de lançamento da novela “Amor à Vida”, que aconteceu na noite deste sábado (18), no Leopolldo, em São Paulo, onde contou sobre seu personagem na trama, Thales, um jornalista que se envolverá em um triângulo amoroso ente Leila (Fernanda Machado), e a personagem de Marina Ruy Barbosa, Nicole, tudo isso por que é completamente apaixonado por Leila e quer ajudá-la a dar o golpe na garota rica.

“Tudo que ele faz é por amor”, contou Ricardo sobre Thales, mas o ator acha que sua grande paixão na trama vai se dar mal nas armações: “Acho que a Fernanda vai acabar dançando”.

Sobre o ritmo de gravação, Ricardo contou que está tirando tudo de letra e compara com seus antigos personagens em “Cheias de Charme”: “Aquilo sim era carga pesada. Eu estou até tentando ficar diferente porque as pessoas ainda me relacionam com o Fabian. O Thales vem bem diferente do Fabian”, contou.

Quando questionado sobre o que faz no dia doa namorados, Ricardo brincou: “Eu me divirto, aproveito a vida”.