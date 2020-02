Ribeirão do Tempo: Sereno revela a Marta que matou o presidente!

Sereno vai confessar o crime para sua amada

Foto: Divulgação/Rede Record

Haja paixão! O desejo de Sereno (Cássio Scapin) por Marta (Flávia Monteiro) não tem limites. E a policial se aproveita disso para descobrir as picaretagens do cara. Assim, quando o rapaz lhe propõe, mais uma vez, que passem a noite juntos, a bela aceita, com uma condição: a de que revele o que está por trás da ligação dele com Flores (Antonio Grassi), Nicolau (Heitor Martinez) e Karina (Juliana Baroni).

Sereno aceita. Na noite seguinte, os dois transam na casa de Marta e o bandido conta que ele, o professor, o senador e a patricinha mataram o presidente e incriminaram Joca (Caio Junqueira). Imediatamente, a agente procura o detetive, que a instrui: deverá pedir a Sereno que grave uma conversa com Flores, conseguindo, assim, uma confissão.

Marta vai usar seu poder de sedução para descobrir a verdade sobre o assassinato do presidente

Foto: Divulgação/Rede Record

Enquanto isso, Joca avisa Iara (Ana Paula Tabalipa) que o senador pretende matá-la. A jovem lhe conta sobre a chantagem que faz com Nicolau e os dois armam um plano. Seguindo com a cilada, Iara se encontra com o crápula para receber mais dinheiro. E Joca fotografa a cena. Só que em vez de entregar a grana, Nicolau tenta atirar em Iara, mas recebe uma paulada de Joca. Depois disso, Joca e Nicolau correm e escapam do capanga do senador.