Ribeirão do Tempo: Filomena se casa com Tito!

Filomena vai realizar seu maior

sonho: entrar na igreja com Tito

Foto: Michel Angelo/rede Record

Agora que está rica, Filomena (Liliana Castro) decide realizar seu maior sonho: casar-se de véu e grinalda com seu amor, Tito (Ângelo Paes Leme). E vai à luta.

Depois do acidente criminoso com o avião do qual os turistas saltavam de paraquedas, poucos procuram os esportes radicais e a maioria passa bem longe da pousada de Tito. Além do movimento fraco, os negócios vão mal por causa dos seguidos desvios de dinheiro feitos por Virgílio (Raymundo de Souza).

Com medo de perder tudo o que tem, Tito pede um empréstimo no banco e solicita a Filó que seja a fiadora. A garota topa, mas faz uma exigência: que se casem imediatamente.

Sem outra saída, o jovem rompe com Karina (Juliana Baroni), com quem já não andava nada bem, e se une à filha de Querêncio (Taumaturgo Ferreira).

O ódio de Karina será maléfico, e ela se transformará em uma víbora de marca maior. Agora, mais do que nunca, ela estará ligada ao seu amante, Nicolau (Heitor Martinez), e se aliará a outras pessoas que não valem nada para acabar com a alegria do novo casalzinho e transformar a vida dele em um inferno. Em breve, mais um assassinato ocorrerá na história e a pergunta que não quer calar é: quem será a próxima vítima?