Ribeirão do Tempo: Arminda disputa amor de Joca com Adriana

Arminda vai ficar louca de ciúmes!

Foto: Divulgação – Rede Record

Jairo (Felipe Cardoso) invade o Solar de Arminda (Bianca Rinaldi) atrás de Joca (Caio Junqueira), que se esconde no telhado correndo risco de morte. Encurralado, o detetive percebe que o lar da namorada não é mais seguro.

Arminda pede ajuda a Marisa (Daniela Galli), que sugere que Adriana (Maria Rigueira), uma nova dançarina, esconda Joca, já que é nova na cidade e não levantará suspeitas. A loira fica receosa e com razão: a dançarina faz de tudo para levar Joca para a cama e faz até um strip-tease. O detetive resiste bravamente, mas Arminda se corrói de ciúme!



Flores dá em cima de Karina

Karina procura Flores para falar sobre o noivado com Nicolau

Foto: Divulgação – Rede Record

Karina (Juliana Baroni) se mostra insegura para assumir o posto de primeira-dama e com os rumos dos planos macabros de Nicolau (Heitor Martinez) e Flores (Antônio Grassi). Ela procura o professor e o bandido não perde a chance de dar em cima da noiva do senador.

Nicolau nem percebe, já que está com a cabeça em projetos maiores: seu partido organiza uma caravana até a fazenda para anunciar que, com a renúncia do vice-presidente, Nicolau será o indicado para presidente do Brasil.