Reviravolta na relação de Helton e Juliana mantém ‘MasterChef’ aquecido

Às vezes a gente até esquece que estamos vendo o ‘MasterChef Brasil‘, porque as intrigas e conflitos entre a Juliana N e o Helton da atual temporada têm nos divertido mais do que a própria disputa culinária. Os dois adversários têm um nível parecido de cozinha, mas se odeiam como inimigos mortais. Após um monte de ataques, rolou uma pequena trégua que ninguém estava esperando acontecer.

Os conflitos entre os dois começaram já na prova em grupo, em que tivemos cada um liderando uma equipe diferente com o objetivo de reproduzir pratos da Croácia. Por causa de umas decisões erradas feitas por Helton, seu grupo acabou perdendo a competição e foi designado a passar pela prova de eliminação, que no caso foi bem complicada.

Os cinco vencedores das temporadas anteriores do ‘MasterChef Brasil’, Elisa, Isabel, Leonardo, Michele e Maria Antonia, voltaram à cozinha da Band levando uma caixa com ingredientes que gostam. Os participantes da prova de eliminação precisariam fazer um prato com aqueles elementos, mas o problema é que Juliana estava responsável por decidir quem ia ficar com tal caixa. E, adivinhem: a mais complicada caiu no colo de Helton.

O pobre menino ficou desesperado. Sua soberba misturada à falta de um plano o fez optar por uma sobremesa muito simples, bastante criticada pelos jurados. Mas, para a sorte dele, seus companheiros não foram tão bem assim. Tirando Haila e Eduardo, bastante elogiados por Paola Carosella e os demais, todo mundo pecou em alguma coisa. E como Janaína abusou do sal, deixando seu prato quase impossível de comer, ela acabou saindo no lugar de Helton.

Apesar da falta de confiança durante o preparo, Eduardo R. serviu o melhor prato da noite, ganhou a prova de eliminação – e subiu direto ao mezanino! ❤ #MasterChefBR pic.twitter.com/d4nYhY1IHR — MasterChef Brasil (@masterchefbr) July 1, 2019

A grande surpresa, no entanto, veio logo depois disso. Helton, que nunca abaixa a cabeça pra ninguém, acabou desabafando justamente com Juliana. Contou como ele se sente inseguro desde que retornou da repescagem, e ela pediu desculpas pelos ataques. Porém, a coisa pode não ser tão tranquila assim: enquanto Juliana consolava Helton, a edição do ‘MasterChef Brasil’ intercalou com depoimentos de Juliana contando que fará qualquer coisa para vencer o programa. E agora?

Na internet, todo mundo está acompanhando com afinco essa relação de gato e rato, e só esperando os próximos capítulos dessa novela:

Juliana abraçando o Helton e falando mal dele por trás #MasterChefBR pic.twitter.com/2r5nfDN7qM — Lucas Fortes❤️ (@Lucas_Fortes17) July 1, 2019

O embate entre Juliana e Helton só mostra como o brasileiro avalia mal suas escolhas. Helton é só mais um menino arrogante sendo idolatrado por nd. Juliana é uma mulher adulta que acha que voltou a ser adolescente. #MasterChefBR — PedroHenryBiomed (@HaraujoPedro) July 1, 2019

Hoje teremos Juliana escolhe

uma competi- a pior caixa pro

ção tranquila. Helton

Eu e a Juliana

fizemos as

pazes domingo

passado#MasterChefBR pic.twitter.com/V2K5k15RfP — Marcos Cardoso¹⁹⁹⁴ (@kinhoF_1994) July 1, 2019