Resumo de ‘Órfãos da Terra’: capítulos de 29 de abril a 4 de maio

30 de abril | Terça-feira

Aziz se prepara para ir à casa da família de Laila. Cibele tenta convencer Benjamin a ir ao casamento de Laila e Jamil. Valéria se irrita com Bruno. Bruno enfrenta Norberto para sair com sua mãe. Camila chantageia Aziz e revela o local do casamento de Laila com Jamil. Eva ordena que Sara ponha fim à sua implicância com Abner. Bóris e Ester acreditam que Sara e Abner irão se casar. Bruno apresenta Teresa para Padre Zoran e Faruq. Teresa afirma que deseja trabalhar como voluntária no centro de refugiados. Camila revela o endereço do centro para Aziz, em troca de dinheiro. Jamil e Laila se casam, sob o olhar triste de Bruno. Letícia se insinua para Faruq. Valéria faz queixa de Bruno para Norberto. Teresa canta com Jean-Baptiste no casamento. Benjamin vê Aziz saindo da casa de sua avó e decide ligar para a Polícia. Norberto humilha Teresa, e Bruno se irrita com Valéria. Missade sente ciúmes de Helena com Elias. Aziz chega à festa de Laila e Jamil.