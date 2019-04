Resumo de ‘O Sétimo Guardião’: capítulos de 29 de abril a 4 de maio

29 de abril |

30 de abril | Terça-feira

Gabriel tenta falar com Luz, mas é impedido por Júnior. Murilo discute com Gabriel por causa de Luz, e Judith ouve a conversa. Nicolau agride Bebeto. Geandro pede Lourdes Maria em casamento. Bebeto sugere que Diana fuja com Walid. Mirtes tenta descobrir na bola de cristal alguma pista sobre os assassinatos. Jurandir procura Mirtes. Olavo e Sampaio conversam sobre a sabotagem ao reservatório de água. Laura paga Louise por seus serviços. Judith culpa Valentina por todos os acontecimentos em Serro Azul. Nicolau flagra Diana com Walid.

1º de maio | Quarta-feira Nicolau discute com Walid e passa mal após a briga. Todos na cidade reclamam do mau cheiro da água. Diana foge de casa. Marcos Paulo garante que sabe o que houve com a água da cidade. Diana pede ajuda a Luz, que tenta esconder a menina de Sóstenes. Nicolau e Afrodite prestam queixa do desaparecimento de Diana. Walid repreende Bebeto pela sugestão que fez à irmã. Luz pede a ajuda de Júnior. Sóstenes descobre que Luz está escondendo Diana. 2 de maio | Quinta-feira Luz tenta convencer Sóstenes a não contar sobre Diana para Nicolau. Olavo explica seu plano para Eurico. Geandro decide contar para Olavo que vai se casar com Lourdes Maria. Gabriel, Murilo, Marcos Paulo, Valentina e Judith tentam descobrir os planos de Olavo. Walid ajuda no quiosque, e Nicolau se sente mal novamente. Sóstenes conta para Afrodite sobre Diana, e Nicolau ouve a conversa. Rivalda se insinua para Walid. Nicolau e Bebeto trocam agressões. Afrodite encontra Diana. Walid vê Bebeto chorando na praça. Marilda conta os planos de Olavo para Valentina.

3 de maio | Sexta-feira