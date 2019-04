Resumo de ‘Malhação’: capítulos de 29 a 3 de maio de 2019

1º de maio | Quarta-feira

Filipe fica constrangido com Martinha. Carla discute com Marco Rodrigo sobre a palestra que ele fará na escola. Guga desconversa quando Regina pede para conhecer a pessoa com quem está saindo. Rita encontra Guga perto do local onde ela observa a filha. Jaqueline se preocupa com seu encontro com César. Martinha beija Filipe. Anjinha se sente culpada por mentir para Cléber. Madureira questiona Daniel sobre seu envolvimento com Jaqueline. Meg descobre que Martinha está fingindo sobre seu estado para Filipe. Cléber pede para falar com Marco Rodrigo, e Anjinha se apavora. Lara avisa a Lígia e Joaquim sobre o resultado do exame de DNA. Guga descobre que Rita é a pessoa que quer ficar com Nina. Rita se anima com a notícia do defensor público.