Renata Silveira torna-se a 1ª narradora de futebol da história da Globo

A equipe de narradores da Rede Globo agora conta com uma presença feminina no time. Renata Silveira foi contratada para integrar o departamento de Esportes, sendo a primeira mulher na história a comandar as transmissões de futebol na empresa.

Renata é formada em educação física e pós-graduada em jornalismo esportivo. Sua trajetória com a narração aconteceu em 2014, quando venceu um concurso da Rádio Globo. O prêmio consistia em narrar os jogos Uruguai contra Costa Rica, e também do México contra Croácia, pela Copa do Mundo.

A narradora estreou na televisão quando selecionada pela Fox Sports, para narrar os jogos da Copa do Mundo em 2018, na Rússia. Entre eles, Brasil contra Rússia e também contra a Bélgica.

"Antes tinha a questão do preconceito, de que o futebol era um lugar exclusivo para homens, não só na televisão, mas também nos estádios. Isso a gente está quebrando aos poucos, mostrando que somos capazes através do nosso trabalho e do esforço de falar sobre futebol, comentar e narrar", disse Renata, que terá um período de adaptação, e ainda não tem data de estreia.