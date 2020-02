Relembre as brigas inesquecíveis das novelas brasileiras

Morena dá uma surra em Lívia Marini em uma rua de Istambul

Foto: Divulgação / TV Globo

Definitivamente as mulheres causam muito alvoroço quando o tema é briga, como é o caso de Morena (Nanda Costa) e Lívia Marini (Claudia Raia), que na segunda-feira (6), protagonizaram a cena mais esperada da trama de Gloria Perez, Salve Jorge. Mas esta é apenas uma das brigas eleitas por Contigo! Online como as mais memoráveis da televisão brasileira. Veja abaixo sete brigas inesquecíveis que foram protagonizadas por mulheres.

Nossa lista começa com a novela com “Dancin’ Days” (1978), onde Sônia Braga e Joana Fomm protagonizaram a primeira e mais marcante cena de briga na TV brasileira. O autor do folhetim, Gilberto Braga, se inspirou em uma cena do filme Momento de Decisão para escrever a última cena da novela, que marca o acerto de contas entre as irmãs Júlia (Sônia Braga) e Yolanda (Joana Fomm).



Em 1988, a novela Vale Tudo, de Gilberto Braga, deixou seus telespectadores satisfeitos com a cena em que Raquel (Regina Duarte) rasga o vestido de noiva de sua filha, Maria de Fátima (Gloria Pires), e de quebra dá uns bons tapas na garota que chegou a vender a casa de sua mãe para mudar para o Rio de Janeiro e se dar bem com um casamento arranjado.

Agnaldo Silva se destacou com a novela Senhora do Destino (2004), mas a cena que todos aguardavam era a que Maria do Carmo (Susana Vieira) se vinga de Nazaré Tedesco (Renata Sorrah) por ela ter roubado sua filha Lindaura (Carolina Dieckmann), ainda na maternidade. E a protagonista escolhe um galpão para dar uma bela surra na bandida.





Em Celebridade (2003), Gilberto Braga não economizou tapas na cena do acerto de contas entre Maria Clara (Malu Mader) e Laura (Claudia Abreu). A empresária aproveitou o chão do banheiro de uma festa e esbofeteou sem dó a megera que se fingiu de amiga para tirar tudo o que a pertencia.

Na trama de João Emanuel Carneiro, A Favorita (2008), Flora (Patrícia Pilar) e Donatela (Claudia Raia), rolam no chão quando a mocinha descobre quem é a amiga de infância. Mas, quem leva a melhor é a vilã, Flora, que deixa Donatela em uma estrada deserta.

Gloria Perez escreveu uma das brigas mais bem coreografadas da televisão em Caminho das Índias, quando Melissa (Christiane Torloni), dá uma surra em Yvone (Letícia Sabatella), após descobrir que seu marido, Ramiro (Humberto Martins), tem uma caso com a psicopata.

Mais uma vez Renata Sorrah e Susana Vieira protagonizam uma cena de barraco entre mulheres numa trama de Aguinaldo Silva. Em Duas Caras (2007), Célia Mara (Renata Sorrah) vai até a universidade de Branca (Susana Vieira) e as duas saem no tapa, até que percebem que estão sendo ridículas em brigar e riem delas mesmas.