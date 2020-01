Relembre a trajetória de Paula, a vencedora do BBB19

O BBB19 chegou ao seu final e garantiu o prêmio de um milhão e meio de reais para Paula Von Sperling. A sister, que conseguiu reunir uma fanbase muito considerável, estava longe de ser uma unanimidade… pelo contrário, sua passagem pela casa foi repleta de polêmicas, mas agora ela poderá curtir os louros da vitória aqui fora.

Paula começou a ganhar destaque no BBB19 logo no primeiro dia por causa de dois detalhes. O primeiro foi sua voz icônica, bem esganiçada, que rendeu comentários engraçados dos outros brothers, e o segundo detalhe é sua história de amor… curiosa… com uma porquinha chamada Pipa.

Por sua personalidade marcante, a sister acabou sendo indicada na primeira votação da casa, que mandou ela, Hariany e Hana para o quarto dos desafios. E foi lá que nasceu a amizade com Hariany, com quem formou uma dupla na temporada.

Veja também



Mesmo tendo vencido o reality, não podemos falar que Paula era uma jogadora exímia. Seu grupo ao lado de Hariany ficou periférico à principal disputa que rolou dentro do BBB19, que foi VillaMix contra Gaiola. Enquanto os dois grupos iam se matando e eliminando oponentes, a mineira ficou quietinha em seu canto, rendendo vídeos divertidos na edição.

–

Porém, tem muita coisa não divertida sobre Paula que nem chegou a ir ao ar. Diversas frases pavorosas da sister dentro da casa viralizaram nas redes sociais nos últimos meses. Uma das primeiras foi quando a sister se surpreendeu ao ver que o assassino de um caso era um homem viajado, e não um “favelado”, e daí pra frente foi um absurdo atrás do outro.

Ela já insinuou que Danrley usava drogas por morar na Comunidade da Rocinha, insinuou que Gabriela tinha relações com uma entidade por “fumar pra c******”, questionou maldosamente a orientação sexual de Rodrigo e até se apresentou como pessoa negra por ter uma avó negra. Por mais que tenham repercutido nas redes sociais, boa parte dessas discussões não chegaram ao público de casa. Raros foram os preconceitos de Paula transmitidos na TV aberta.

Seria um caso de desinformação? Não necessariamente. No começo do reality Paula foi repreendida ao usar a expressão “cabelo ruim” ao se referir a cabelos cacheados ou crespos, mas continuou usando essa expressão normalmente como se não tivesse sido informada que era equivocada. Em várias outras ocasiões a sister declarou que gosta de praticar bullying para brincar com as pessoas, e faz com todo mundo ao seu redor. A situação ficou insustentável até para sua amiguinha Hariany, que num momento transbordou de tanto comportamento negativo e acabou descambando para a agressão física (mesmo que por reflexo).

–

Paula termina esse reality com um milhão e meio no bolso e vááários outros prêmios. A sister conquistou vários itens de cozinha de ações patrocinadas e ainda levou dois carros, após vitórias em prova de resistência.

Já o futuro promete ser bem conturbado para a nova milionária do pedaço: Rodrigo e Gabriela já entraram com ações contra frases da sister, e o Decradi do Rio de Janeiro aguarda ela do lado de fora para tomar depoimentos a respeito de frases racistas e de intolerância religiosa. Vamos continuar acompanhando, dessa vez do lado de fora.