Rei Davi: A guerra é declarada

Esbaal fica com inveja de Davi, porque seu irmão Jonatas deu a ele a melhor espada

Abner (Iran Malfitano) reúne todos os seus homens para a batalha. Esbaal (Daniel Andrade) é convocado, mas treme de medo porque nunca participou de uma guerra. Ainoã (Marly Bueno), sua mãe, sente vergonha ao ver o temor do filho. Jonatas (Claudio Fontana) fica com pena do irmão, pede à mãe que se afaste e tenta acalmá-lo.

Depois, Jonatas pega a mais bela espada e entrega a Davi (Leonardo Bricio), que se despede de Merabe (Camila Rodrigues), apaixonado. Todo o exército se reúne e parte para a guerra. Enquanto isso, Esbaal fica se mordendo de ciúme de Davi porque ele ganhou o melhor armamento de batalha.