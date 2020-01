Regina Duarte: ‘Há tempos não faço uma novela inteira porque não acho nada interessante’

Regina Duarte rodopia para fotos na festa de Império

Foto: George Magaraia

Regina Duarte chegou bem humorada à festa de Império, neste sábado (19). Ao posar para as fotos, a atriz rodopiou e se divertiu mostrando seu look da noite – todo produzido a partir de peças que ela já tinha no guarda-roupa. Entre sorrisos, Regina comentou a sua volta ao horário nobre depois de oito anos.

“Cheguei em uma fase da vida em que estou escolhendo meus personagens. Há tempos não faço uma novela inteira porque não achei nada interessante, mas adorei fazer essa participação. Não podia negar isso ao Aguinaldo (Silva)”, explicou. Sua última novela na faixa das 20h e 21h foi Páginas da Vida (2006), onde ela interpretou Helena. Em Império, Regina será Maria Joaquina, uma peça importante da história. Será ela a responsável por guiar o protagonista José Alfredo (Alexandre Nero) para a riqueza.

Para quem acha que a recusa de papeis é sinal de um possível afastamento da carreira, Regina garante que não vai diminuir o ritmo. “Meus filhos estão criados, então quero continuar trabalhando com fervor”, declarou. Ainda assim, a família não fica de lado. “Meus netos são meus amores, faço tudo por eles mesmo. Sou uma avó babona”, brincou.

Regina é avó de Manuela e Frederico, filhos de Gabriela e Jairo, Théo, filho de André e Bettina, e João Gabriel, filho de João Gomes com a atriz Regiane Alves. O caçula deles é João Gabriel, que nasceu em abril.

A veterana ainda pode ser vista no cinema. No longa de suspense, Gata Velha ainda Mia, Regina aparece em um papel não muito comum em sua carreira: ela é uma vilã.

