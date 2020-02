Regina Casé faz festa de aniversário de dois anos do filho

Hoje foi dia de festa para Regina Casé e o filho, Roque! O pequeno está comemorando seu segundo ano de vida. Para celebrar a data, a apresentadora e o marido, Estevão Ciavatta, escolheram o tema Piratas e vestiram o garoto à caráter ao receberem os amigos neste sábado (9), na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Entre os convidados ilustres que prestigiaram a festa estiveram Cauã Reymond, com a filha Sofia, que fugiu das fotos; Carolina Dieckmann e Tiago Worcman, com José; e Gloria Maria, com Maria e Laura.

