Record estreia reality show rural com 14 celebridades

Dado Dolabella e Danielle Souza vão

participar do reality show

Foto: Divulgação

O reality show “A Fazenda”, nova atração da rede Record, promete deixar a programação da emissora com um jeitinho mais caipira. Com estreia prevista para a próxima quarta (27), o programa, que será apresentado por Britto Jr., confinará 14 celebridades em um sítio na cidade de Itu, no interior de São Paulo.

Diariamente, os famosos participarão de provas relacionadas ao ambiente rural. Aqueles que tiverem pior desempenho estarão “Na Roça”, uma espécie de paredão, e o público decidirá quem será o competidor eliminado da semana.

“Situações engraçadas podem surgir desta falta de convívio anterior com esse tipo de ambiente. Há também a possibilidade de surpresas positivas como, por exemplo, alguém que nunca tirou o leite da vaca se dar bem nessa atividade”, explicou Rodrigo Carelli, o diretor de A Fazenda. Carelli também dirigiu a Casa dos Artistas do SBT, mas negou qualquer semelhança entre as atrações: “A Fazenda não se compara a nenhum outro programa do gênero por ter características especiais como as atividades diárias e o espaço amplo e incomum para os integrantes”.

A Record faz mistério para divulgar os nomes das celebridades que disputarão o prêmio de R$ 1 milhão, mas especula-se que dez dos 14 nomes já estejam definidos. São eles: Babi Xavier, Carlos Alberto da Silva (Mendigo), Dado Dolabella, Danielle Souza (Mulher Samambaia), Danni Carlos, Jonathan Haagensen, Marina Mantega, Mirella Santos, Pedro Leonardo e Théo Becker. Carelli, no entanto, não confirma a lista. “Todos os participantes estão definidos, mas só serão revelados na estreia do programa. Todos eles já estiveram na mídia em diversas atividades e com diversos níveis de fama. A personalidade de cada um é fundamental”, despistou o diretor.

A apresentadora Cris Couto, que tem aparecido em chamadas do novo reality show veiculadas pela Record, atuará como repórter especial do bucólico programa.