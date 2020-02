Rebelde: Roberta e Alice fogem de casa

As rebeldes se revoltam com o romance de seus pais

Foto: Divulgação – Rede Record

Roberta (Lua Blanco) e Alice (Sophia Abrahão) se odeiam desde o minuto em que se viram e brigam por tudo. A única coisa que as une é o amor pela música, e passam a ensaiar com Pedro (Micael Borges) e Diego (Arthur Aguiar).

Mas vem uma megabomba por aí: Roberta escuta a mãe, Eva (Adriana Garambone), dizendo que vai sair com Franco (Luciano Szafir) e fica revoltada. Ela faz questão de conhecer o pai de Alice e tenta botar medo no bonitão.

A vilã arma para que Alice brigue com Pedro

Foto: Divulgação – Rede Record

Já a patricinha não quer sair com o casal e critica o show de Eva. A tensão aumenta quando as rebeldes descobrem que seus pais as abandonaram no fim de semana para viajarem para Angra. Arrasadas, elas fogem de casa.

Pilar sabota o romance de Alice e Pedro



Pilar (Rayana Carvalho) tenta, mas só leva fora de Pedro. A menina saca que ele está apaixonado por Alice e decide sabotar o romance. Ela manda João (Michel Gomes) roubar o laptop de Alice e, em seguida, dizer à mimadinha que foi Pedro quem pegou emprestado.

A loira fica furiosa e vai até o quarto do rebelde, mas depara com Pedro saindo do banho. A toalha cai, sem querer, deixando o rebelde nu. Pelado, ele ainda é flagrado por Jonas, que fica horrorizado com a cena!