Rebelde: Pedro descobre o que Roberta terminou com Diego para protegê-lo

Pedro descobre o que Roberta fez

Foto: Divulgação

Depois de tanto estranhar o comportamento de Roberta (Lua Blanco), Pedro (Micael Borges) escuta a amiga conversando com Pilar (Rayana Carvalho) e descobre que ela terminou seu namoro com Diego (Arthur Aguiar) para protegê-lo.

Mas quem não está gostando nada, nada dessa história é Alice (Sophia Abrahão). A moça não se aguenta mais de tanto ciúme do seu gatinho com a amiga. Ela discute com o namorado e garante que eles sempre brigam por causa dos problemas da loira.

Decidida a esclarecer tudo, Pilar resolve ter uma conversa com Pedro e conta que sua namorada está com medo de perder a amizade de Roberta. Loira com um pé fora dos Rebeldes