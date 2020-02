Rebelde: Diego volta a se embebedar e se separa do grupo

Diego discute com o pai, que quer que ele se afaste dos rebeldes

Na piscina, Roberta (Lua Blanco) dá de frente com Diego (Arthur Aguiar), que lhe rouba um beijo. Ela finge não gostar, mas fica nas nuvens.

Leonardo (Juan Alba), no entanto, consegue estragar a felicidade do filho. O empresário aparece na escola e exige que ele pare de andar com os rebeldes, que são má influência.



Roberta tenta ajudar Diego, mas o rapaz se revolta

Pressionado, Diego enche a cara e Roberta o encontra desmaiado. Os rebeldes jogam o garoto na piscina e só assim ele desperta.

Os amigos tentam fazer com que ele procure ajuda para lidar com o alcoolismo, mas Diego fica tão revoltado, que corta relações com todos. E, para provocar Roberta, ele ainda beija Pilar (Rayana Carvalho).