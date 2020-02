Rebelde: Depois de muitas brigas, os rebeldes acabam com a banda

Jovens perdem a vontade de tocar

Diego (Arthur Aguiar) não gosta de Pedro (Micael Borges) defendendo Roberta (Lua Blanco) e os dois brigam, deixando Tomás (Chay Suede) no meio do fogo cruzado. Depois, é a vez de o riquinho ficar bravo com Diego, que passa a proteger Carla (Mel Fronckowiak).

Já Alice (Sophia Abrahão), fica com ciúme de Roberta e Carla, e também se revolta pela loira andar muito com Pedro. Mesmo brigando, os rebeldes marcam de fugir para ensaiar.

Só que Alice e Carla são pegas por Jonas (Floriano Peixoto) pulando o muro e quase são expulsas. E o clima, que já não estava bom, fica pior quando Carla e Tomás brigam feio. Todos perdem a vontade de tocar e decidem acabar com a banda.