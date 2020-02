Rebelde: Carla descobre que sofre de bulimia

Carla vai se conscientizar após ouvir uma palestra

Foto: Divulgação/Rede Record

Ansiosa, Carla (Mel Fronckowiak), que normalmente se alimenta pouco, começa a ter compulsão e a comer desesperadamente. Mas logo em seguida bate aquele arrependimento e ela força a barra até vomitar. A morena não percebe, mas os sintomas de uma doença conhecida como bulimia se acentuam. E Pilar (Rayana Carvalho) dá uma força para que a bela continue a forçar o vômito, a fim de não entrar em crise com a balança.

Felizmente, nem tudo está perdido. Rola uma palestra sobre bulimia, anorexia e compulsões no Elite Way e as amigas de Carla a convencem a participar. A estudante vai, ouve os depoimentos, se conscientiza de seu problema e decide se tratar.

Becky descobre que está grávida de seu ex, o professor de português Vicente

Foto: Divulgação/Rede Record

Bia leva surra e Becky descobre gravidez!

Enquanto isso, a vida de Beatriz (Juliana Xavier) também não anda nada fácil. Após ser perseguida pelas estudantes do colégio de Raul (Lucas Cotrin), seu namorado, a menina apanha das bruxinhas e fica traumatizada. Bia até pensa em terminar o namoro, com medo de sofrer novas agressões, mas Raul lhe garante: irá resolver o problema de uma vez por todas.

E vem mais confusão por aí… Becky (Lana Rodes) descobre estar grávida de Vicente (Eduardo Pires) e conta a ele. Chocado, o professor de português obriga a ex-namorada a fazer diversos testes para confirmar que está mesmo esperando um bebê dele. A modelo faz tudo numa boa. Mas acaba ficando aflita com a possível reação de Lupi (Rocco Pitanga) e reluta em contar a verdade ao amado. Mas por fim decide abrir o jogo com o professor de informática.