Raphael Viana: “Na hora da paixão, vale tudo!”

Raphael Viana acredita em amor verdadeiro, mas acha difícil encontrá-lo nos dias de hoje

Foto: TV Globo/Divulgação

Raphael Viana é lindo, inteligente e ainda por cima romântico. O carioca de Barra Mansa, interior do Rio de Janeiro, é o sonho de consumo de muitas mulheres. Assim como seu personagem, Josué, de “Amor Eterno Amor”, que faz das tripas coração para ter o amor de Valéria (Andréia Horta), o ator não mede esforços na hora da conquista. E, acredite se quiser, ele já se deu mal muitas vezes em suas investidas românticas.

Tendo como exemplo seus pais, casados há mais de 35 anos, o gato, atualmente solteiro, sonha em encontrar um amor verdadeiro para casar e ter filhos. Está bom ou quer mais?

Josué é louco pela Valéria. Até onde você iria para conquistar alguém?

Não é algo racional. Vale até o ponto que não é cerebral, porque tudo é movido pelo coração. Josué não para e pensa no que vai fazer. Ele vai e faz! Seu verbo está sempre no presente.

E você, é mais coração ou razão?

É a mesma coisa. O que vale para o Josué, vale para mim. Se eu sinto, eu vou à luta. E também acho que vale tudo por uma paixão! Com esse temperamento, já me dei mal várias vezes (risos).

Aproveitando o gancho do nome da novela, acredita em amor eterno?

Acredito, mas existem várias formas de amor: como da mãe pelo filho, entre irmãos…

E entre homem e mulher?

Pode acontecer, mas sendo bem realista, hoje em dia, acho bem mais difícil do que na época dos meus pais, que são casados há mais de 35 anos. Para mim, eles são o exemplo de um amor eterno. Vivemos em uma sociedade de coisas descartáveis. É bem mais difícil, mas acredito na possibilidade.

Seguindo o exemplo de seus pais, você também sonha em encontrar um amor para a vida inteira?

Pretendo casar, ter filhos… Claro que tudo o que meus pais viveram foi em outra época. Na minha idade, meu pai já era casado, já tinha um filho e estava fazendo o segundo. É outro período, mas eu pretendo casar e ter filhos. Tenho o exemplo de um relacionamento que deu certo.

Por que acha que hoje em dia os casamentos estão tão frágeis?

Converso bastante com meu pai sobre relacionamento. O ser humano é muito complexo. Já entendi que não adianta você querer impor as suas vontades para a outra pessoa. Acho que relacionamento é uma coisa de encontrar uma pessoa, e que você tenha um amor profundo por ela e ela por você. Precisa ser algo mútuo, que é quase um pacto de existência. Problema vai ter sempre, briga também. É burrice separar por causa disso. Se for uma pessoa que ama e vale a pena viver uma vida inteira ao lado dela, viva!

Acha que será um bom marido?

Seria um pouco de pretensão falar que sim, porque não sou marido de ninguém no momento. Mas sou fácil de lidar, sou um homem do diálogo. Dá para ver pelas minhas reflexões e consciência do que é um relacionamento. Sou uma pessoa tranquila.

Voltando à trama de “Amor Eterno Amor”… Como é a sua relação com a espiritualidade?

Acredito muito! É muita limitação achar que é só isso aqui. Se eu falar para você que existe uma coisa que pesa 1 tonelada e voa 800 quilômetros por hora, vai acreditar? Vai, porque anda de avião. Nós temos muita dificuldade em acreditar naquilo que não vemos. Se for falar de física quântica, então, vamos acreditar em uma série de coisas que a gente não vê e que a ciência já consegue provar. É muito interessante realmente. Só não é tão divulgado ainda.

Mas e você? Já viveu alguma experiência nesse sentido?

É difícil falar sobre isso, porque é um assunto tão complexo, que, às vezes, as pessoas têm leituras preconceituosas. Mas é uma coisa em que eu acredito muito.