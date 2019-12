Rainha reforça recado indireto na mensagem de fim-de-ano

A tradução para a palavra em inglês bumpy é mais próxima de “irregular”. Usualmente algo “bumpy” é sacudido, com barreiras e buracos. Assim a Rainha Elizabeth definiu 2019, quando fez seu pronunciamento anual de Natal essa manhã (24). “O caminho, claro, não é sempre suave e pode, como foi algumas vezes esse ano, parecer bastante irregular”, ela disse antes de acrescentar “mas pequenos passos podem fazer toda diferença”.

Não importa se a Rainha estava falado diretamente para sua família ou não, os fãs e súditos entenderam o recado. Mesmo com 93 anos e muitos dissabores com filhos e netos, Elizabeth mantém a confiança no entendimento. Desde que se tornou rainha, aos 26 anos de idade, ela nunca falhou em mandar a mensagem para seus súditos. Em 1992, o ano em que o palácio de Windsor pegou fogo e Charles e Diana se separaram, ela chamou de annus horribilis, latim para ‘ano horroroso’. Vinte e sete anos depois ela volta a fazer um sutil desabafo pessoal no discurso.



Os observadores, no entanto podem perceber a mensagem sutil que a monarca vem reforçando em todas as imagens. Ela está ligada à linha sucessória, não aos ‘coadjuvantes’ da História. Há meses ela retirou a foto de Harry e Meghan de seu gabinete, mantendo William (com Kate Middleton) e Charles (com Camilla Parker Bowles). Na segunda (23) apareceu com o filho, o neto primogênito e George. Apenas os que serão reis. Na mensagem no quarto de desenho de Windsor, as fotos pessoais foram colocadas em muito destaque: o pai da Rainha, Rei George VI, o marido, príncipe Philip (ainda internado) e o cartão de natal de William com a família dele. Os passos para resolver as diferenças familiares são pequenos, mas o recado é muito claro. Imagens sempre falam mais do que mil palavras.

Ainda assim ela não está indiferente aos problemas familiares. Ainda em 2019, muitos perceberam que ela fez uma referência à briga dos netos quando fez o discurso dos 75 anos do Dia da Vitória, mencionando que depois da luta “no espírito verdadeiro de reconciliação, aqueles que um dia se disseram inimigos se reuniram em comemorações amigáveis, colocando as diferenças à parte”.

Príncipe Philip foi liberado essa manhã (24) para passar o Natal com a família em Windsor

Enquanto isso, príncipe Philip, ainda muito abatido depois de quatro dias internado, foi liberado essa manhã (24) para passar o Natal com a família. Elizabeth e Philip são casados há 72 anos. A saúde do duque de Edimburgo vem dando muitos sustos à Família Real.

Harry, Meghan e Archie estão passando o Natal em Toronto, Canadá. O cartão de natal da família é o mais lindo de todos, com Archie brincando com a fotógrafa, a melhor amiga de Meghan, a atriz Janina Gavankar.

