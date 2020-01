Rafael Cortez faz homenagem emocionante ao irmão com autismo

Em homenagem ao “Dia Mundial da Conscientização do Autismo”, celebrado nesta terça-feira (2), Rafael Cortez usou o Instagram para fazer um post emocionante sobre o irmão Victor, que tem autismo.

Rafael escolheu um vídeo em que ele aparece sentado dentro do carro, cantando alegremente a música “Um Auê com Você”, da Baby do Brasil. Com um sorriso sincero no rosto, a felicidade do jovem com a família é emocionante.

Na legenda, o apresentador explicou o porquê de não falar com frequência sobre o irmão, trazendo à tona uma discussão muito importante: o preconceito que existe contra pessoas autistas.

“Meu irmão mais velho, o Victor, é autista. Eu sempre fui muito discreto em relação a ele. Por respeito, carinho, cuidado: o mundo é muito cruel com as diferenças e os diferentes”.

Com a consciência de que a busca pela integração de pessoas autistas é uma luta diária, Rafael falou sobre as particularidades de Victor com muita delicadeza e demonstrou o quanto é enriquecedor tê-lo como irmão.

“Ele tem essa voz fininha que entoa musicas que ele gosta, como essa, da Baby – que ele ouviu no meu carro na volta do sítio, que eu comprei também pra que ele se sinta feliz ali de vez em quando. Como ele é quando toma seu café. Ou quando interage balançando ao ver um dos irmãos, com um repertório e comunicação que só a gente conhece. É uma vida de mistérios e descobertas a seu lado”.

Em um texto cheio de carinho, o atual youtuber aproveitou a frase final para deixar bem claro qual é o sentimento mais importante para cuidar de uma pessoa autista: o amor. “É também uma vida de gratidão. Ele escolheu a nossa família. E a gente o ama do jeitinho que ele é – e talvez seja apenas isso que uma pessoa autista queira”.

Veja o vídeo e o post completo: