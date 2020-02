Rafael Cardoso: “Albertinho tem desvio de caráter, mas não é vilão!”

O gaúcho Rafael Cardoso deixou o futebol para se tornar ator

Foto: TV Globo/Divulgação

Rafael Cardoso está curtindo o bom momento de sua vida profissional e pessoal. O gaúcho dá vida ao malandrão Albertinho, de Lado a Lado, investe no cinema, sua grande paixão, e acaba de estrear na direção. “Dirigi um clipe da banda Mente Sã. Ficou bonitinho! Também estou com uma produtora e tenho dois filmes para rodar”, enumera.

E já não tem dúvida que fez a escolha certa ao trocar os gramados pelos palcos. Sim, para quem não sabe, Rafael foi jogador de futebol, da categoria de base, antes de decidir ser ator. “Jogava de meia-direita ou de volante. No futsal, jogava de ala direita”, conta o galã, que, atualmente, exibe seus dotes na novela das 6.

Se na carreira está tudo indo bem, a vida pessoal não poderia estar melhor. Rafael fala com entusiasmo da mulher, Mariana Bridi, com quem mantém uma relação há cinco anos – interrompida por sete meses, em 2011. “Não tem fórmula para nada, a gente não sabe de nada. A vida nos separou e fez a gente se reencontrar de novo. É isso!”

Sem vilania

“Albertinho é diferente. O Jorgito, de Ti-Ti-Ti (2010), era o típico playboy mesmo, pilantra. Agora, não, Albertinho é um cara mais elegante, um bon vivant. Aproveita as coisas que a família pode dar. Albertinho tem um desvio de caráter, e, às vezes, acaba fazendo coisas que não são politicamente corretas. Mas ele não é um vilão.”

Preparação

“Nós tivemos workshops sobre o jogo de cricket e a respeito da concepção mesmo da época, da Belle Époque, do início da nossa República. E vi filmes, séries… Mas o principal foi Ligações Perigosas (1988), que é maravilhoso.”

Reencontro

“Marjorie (Estiano) é parceira, amiga… Como A Vida da Gente (2011) era uma novela com um elenco pequeno, nós gravamos muito tempo juntos. Mesmo que a gente não quisesse, teria que se gostar. Mas, graças a Deus, nos gostamos e nos tornamos grandes amigos. E trabalhar com amigo é melhor do que trabalhar com quem não se conhece.”

Com Camila Piranga, sua companheira de cena em “Lado a Lado” (2012)

Foto: TV Globo/Divulgação

Protagonista inesquecível

“O Rodrigo, de A Vida da Gente, foi meu primeiro papel principal na TV. O protagonista é um personagem que você pode desenvolver mais profundamente. É quando dá para ver mais curva de personalidade, foi onde deu para mostrar mais o trabalho. Não que não tenha dado em Ti-Ti-Ti ou em Beleza Pura (2008), mas… É um clichê falar, mas foi um presente.”

Caminho cinematográfico

“Sou apaixonado por cinema. Sempre que posso, gosto de fazer. Participei recentemente de O Tempo e o Vento, dirigido pelo Jayme Monjardim, que deve ser lançado em 2013. Tem também Senhores da Guerra, do Tabajara Ruas, que são dois filmes. A parte 1 e a 2, que vamos filmar em abril. A gente deve lançar em maio a parte 1 e em dezembro a 2. Ainda tem Margem, do Aloizio de Abrantes, mas não tenho ideia de quando será filmado. Estou ansioso.”

De jogador a ator

“Joguei futebol no Grêmio, no Inter, Aymoré, Mont Serrat, os clubes do Rio Grande do Sul. Até 15, 16 anos… Categoria de base, né? Enfim, com 15 anos, entrei na escola de teatro e comecei logo a fazer trabalhos de publicidade. Aí, não queria mais ir treinar e saí. E decidi: vou ser ator. E meu pai: ‘Como assim?’ Aquelas coisas que a gente já sabe… ‘Vai ganhar dinheiro como?’ ‘Todo mundo normal e você vai ser ator por quê?'”

Casamento

“Estou casado há… Se botar tudo, há uns cinco anos, por aí. Ficamos separados sete meses e voltamos há um ano e pouco, acho… Para data, nós, homens, somos péssimos… Mulheres é que adoram isso, né? A gente erra sempre.”

Paternidade

“Sempre quis ter filhos. Mas isso vai acontecer mais para frente. Primeiro, tenho que tocar o barco aqui, acertar tudo no trabalho. A carreira está evoluindo bem e tenho que aproveitar os trabalhos na TV e no cinema que surgirem.”