Natal sempre foi sinônimo de rabanada! E Palmirinha Onofre, 83 anos, sabe bem disso. Quando criança, ela se reunia com a família em seu sítio na cidade de Bauru, interior de São Paulo, para fazer uma grande ceia.”Na época, não existia leite condensado e minha mãe batia o leite com açúcar até virar um creme. Fazíamos a rabanada com vinho também. Fica uma delícia”, conta. Palmirinha lembra que ela e os irmãos ganhavam tecidos iguais. “Não tinha presente. Era pano para fazer vestido e camisas”, diverte-se. Hoje, a ceia acontece em sua casa, em Alphaville.

Para o fim de ano, a chef já organiza uma grande festa na companhia das três filhas, seis netos e três bisnetos. “Quero curtir muito minha família. Vamos fazer um leitão à pupuruca”, diz ela, que não pensa em se aposentar tão cedo. A terceira temporada do Programa da Palmirinha estreia em janeiro, no Fox Life. “Minha culinária é aquela que a dona de casa quer ver. É simples, leve, fácil. Se tem algum ingrediente caro, eu troco por outro barato”, explica.

A chef, que hoje também faz sucesso nas redes sociais com mais de 600 mil seguidores no Facebook, começou vendendo salgados e doces para sustentar a família. A primeira grande oportunidade de mostrar seu talento na cozinha foi no extinto Note e Anote, da Ana Maria Braga, na Record, em 1994.

Ramon M. Vasconcelos Ramon M. Vasconcelos

Rabanada da Palmirinha

Ingredientes (rende 8 porções)

1 pão para rabanada ou 4 pãezinhos franceses

1 lata de leite condensado

4 ovos

2 xícaras (chá) de leite ou vinho do Porto

Óleo para fritar

2 xícaras (chá) de açúcar

1 colher (sopa) de canela em pó

Ramon M. Vasconcelos Ramon M. Vasconcelos

Passo a passo

Corte o pão em fatias de cerca de 2 dedos de espessura e reserve. Em uma vasilha funda junte o leite condensado, os ovos e o leite ou vinho do Porto. A seguir, mergulhe as fatias de pão, uma a uma. Escorra para retirar o excesso. Frite as rabanadas em óleo quente. Após o processo, passe elas sobre papel absorvente. Finalize a receita molhando os pães em uma mistura de açúcar e canela.