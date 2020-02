“Quero muito segurar ela no colo logo”, diz filha de Fernando Scherer sobre a irmã, Brenda

Isabella Scherer, protagonista da websérie It Girls 2

Foto: Reprodução / Instagram

Isabella Scherer, filha mais velha do ex-atleta Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa, falou em entrevista à Contigo! Online sobre a chegada da irmãzinha, Brenda, fruto do casamento de seu pai com a dançarina Sheila Mello, e garantiu estar ansiosa para conhecer a bebê. “Estou muito ansiosa para a chegada dela. Mas não caiu a ficha ainda porque foram 17 anos como filha única. Mas eu quero muito segurar ela no colo logo”, diz a irmã coruja.

A estudante de teatro falou ainda que mantém um bom relacionamento com Sheila, e que as duas trocam figurinhas sobre algumas cenas. “A gente se dá muito bem. Ela me ajuda muito, me dá toques como atriz, é super legal”, afirma.

Sobre a carreira, Isabella comemora aos 17 anos o papel de protagonista da websérie It Girls 2, da Capricho, mas revela que há dois anos nem sonhava em ser atriz, e queria seguir os passos do pai. “Foi tudo do nada. Antes eu só pensava em ser nadadora, treinava seis dias por semana. Só parei porque estava ficando com corpo de homem, e foi aí que eu descobri o teatro”, conta.

Na websérie, ela interpreta Mel, uma patricinha que é apaixonada por moda, e na vida real, Isabella também mantém o gosto pelo assunto, tanto que há um ano ela alimenta um blog especializado no assunto, o The Blonde Cherry. “Eu sempre gostei muito de moda. Quando eu era criança adorava vestir as roupas da minha avó. Mas nunca tinha pensado em ter um blog sobre isso, até que meu namorado deu a ideia e me incentivou a fazer”, explica.