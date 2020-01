Quem sai? Após discussões, terceiro paredão tem Fernando e Marco

Em crise e balançada por grandes discussões, a casa do Big Brother Brasil 15 viveu momentos de grande tensão neste domingo (8) durante a formação do terceiro paredão.

O programa deste domingo deixou claro as divergências dentro da casa. O surto de Mariza e o bate-boca após a prova do anjo apareceram com grande destaque. O estresse de Talita após a prova da comida também ganhou boa parte do programa.

“Escolhi para o Monstro as pessoas que tenho menos apreço”, disse a sister que tinha o poder de imunizar um dos integrantes. Após a declaração, o clima esquentou de vez e Talita e Marco bateram boca feio naquela que foi, até agora, a discussão mais baixo nível do BBB15.

Dividida, a casa votou para se proteger e por isso teve dificuldades para eleger alguém ao paredão. Primeiro, a anjo Talita pode imunizar um dos brothers e escolher Rafael. Mesmo com o poder do veto, a líder Amanda reafirmou a decisão. Por isso, o ex-jogador de futebol estava imune e não pode ser indicado ao paredão.

Irritada, Amanda indicou Fernando ao paredão e acusou o brother de usar sua fraqueza para jogar dentro da casa. O brother acusou a sister de influenciar os demais participantes para indicá-lo para a berlinda e disse que sempre foi claro com relação aos sentimentos sobre a sister. Durante a disputa, Amanda não conseguiu desenvolver um affair com o brother, que preferiu Aline.

Na votação da casa. Marco e Luan obtiveram cinco votos cada. Coube à sister Amanda, líder, desempatar a votação. E ela, obviamente, decidiu pelo teólogo, formando o terceiro paredão do programa.

E agora, quem sai? Você decide!