Quem foi Anna Karina, que morreu no sábado em Paris

A atriz francesa Anna Karina morreu no sábado (14) em Paris, aos 79 anos. Ela foi uma das maiores estrelas do movimento conhecido como Novelle Vague e faleceu devido à um câncer, conforme noticiou a agência France Presse (AFP) neste domingo (15).

A artista se tornou conhecida durante a década de 1960, principalmente por sua atuação em filmes do diretor Jean-Luc Godard, 89 anos, que também foi seu companheiro na época. Ela também fez carreira na música.

De origem dinamarquesa, Anna Karina começou sua carreira como modelo na França, para onde se mudou aos 18 anos. Ela se chamava Hanne Karin Bayer até adotar o nome artístico por sugestão da estilista Coco Chanel.

Ela participou de, ao todo, sete filmes com Godard, sendo um dos principais O Pequeno Soldado (1963), protagonizado por ela. A dupla se casou em 1961. Dirigida por Godard, Anna Karina estrelou ainda Uma mulher é uma mulher (1961), Viver a vida (1963) e O Demônio das Onze Horas (1965). Apesar da intensa parceria, os dois não se encontravam fazia duas décadas.

Também atuou em filmes de outros diretores, como A Religiosa (1966), de Jacques Rivette, e dirigiu suas próprias produções, sendo a primeira delas Vivre ensemble, em 1973.

Anna Karina foi casada com os cineastas Pierre Fabre e Daniel Duval e, desde 1982, com o diretor Dennis Berry, que estava ao seu lado no momento de sua morte.