Quem é o “Tarzan Italiano” que vai entrar na casa do BBB19?

Como já aconteceu em algumas edições anteriores, o BBB volta a investir num intercâmbio com o intuito de dar uma mexida no jogo. Depois da participação de Elettra Lamborghini no BBB17, quem virá passar uns dias no Brasil é nada menos que Alberto Mezzetti, vencedor do ‘Grande Fratello’ (que é o nome que o Big Brother tem lá na Itália).

O cabeludo de 34 anos causou um monte lá na versão italiana do reality e ganhou o apelido de “Tarzan” por causa de seu visual. Possui uma fama de namorador, mas já declarou que prefere relacionamentos mais casuais. O rapaz paquerava até a apresentadora do ‘Grande Fratello’!!! Seu posicionamento forte no jogo também fez com que ele fosse mandado para TODOS os paredões do reality, um recorde impensável.

A entrada de Alberto no BBB19 já causou comoção nas mulheres dessa edição… pelo menos as que foram eliminadas. Isabella trocou likes no Instagram com o bonitão e até mesmo Tereza, durante participação de uma mesa redonda no site do programa, pediu para ser colocada de volta no reality para conhecê-lo.

Alberto deve passar um final de semana na casa e sua participação deve influenciar de alguma forma a formação de paredão. Quem sabe ele também não movimenta os corações na casa, afinal há tempos aquele reality não sabe o que é um romance lá dentro?