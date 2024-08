Quem é o ex de Priscila Fantin, acusado de abandonar o filho? Descubra

Priscila Fantin fez um relato que viralizou nas redes sociais, revelando que o antigo parceiro abandonou o filho quando o casal terminou a relação durante sua participação no vídeocast “Mil e uma tretas”. Desde então, é possível que você esteja se perguntando: mas, afinal, quem é o ex de Priscila Fantin?

Renan Abreu é ator, e conheceu a atriz quando contracenavam juntos na peça “A Marca do Zorro”. O casal ficou junto entre 2010 e 2018.

Romeo, filho de ambos, nasceu em agosto de 2011, e imagens dos três eram frequentes nas redes sociais. No entanto, isso não durou: o pequeno teria sido abandonado pelo pais aos 5 anos.

“O Romeo via muita coisa acontecendo. Ele tinha 5 anos. Na verdade, criança sente tudo, e ele presenciou algumas coisas. Quando houve o veredito, a decisão, eu chamei o Romeo e expliquei para ele. Expliquei que não íamos mais morar juntos, que não éramos mais namorados, só que ele não falou nada. Ele simplesmente sumiu”, revelou.

A atriz ainda revelou que o filho pedia para conversar com o pai pelo telefone, mas que ele não atendia. Em seu Instagram, ela também esclareceu que insistiu para que o ex encontrasse o menino, mas poucas visitas aconteceram.

Hoje, Priscila é casada com Bruno Lopes, que adotou Romeu e é um pai “amoro e responsável”, segundo ela.

Abandono parental é crime?

Em 2007, a Comissão de Direitos Humanos aprovou, através do Projeto de Lei do Senado 700/2007, uma mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente que impõe reparação de danos aos pais ou mães que deixam de prestar assistência afetiva aos filhos, o que tornou o abandono parental um ilícito civil e penal.

O Projeto de Lei 3012/23, aprovado recentemente, também torna este abandono um ato ilícito, ou seja, algo que viola a lei e gera dano, com possibilidade de ser necessário reparar este dano.

