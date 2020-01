Quem é Murilo Huff, namorado de Marilia Mendonça e pai do 1º filho dela

Aos 23 anos, Marilia Mendonça, uma das artistas mais bem-sucedidas do Brasil e a cantora brasileira mais ouvida no Spotify, anunciou neste sábado (22) estar grávida de cinco semanas do primeiro filho. O pai é Murilo Huff, de 23 anos, com quem ela assumiu o namoro em maio deste ano.

Goiano e bastante conhecido no meio sertanejo, o cantor é uma das apostas de 2019 e já teve canções gravadas nas vozes de Lucas Lucco, Maria Cecília e Rodolfo, Michel Teló, Maiara e Maraisa, Naiara Azevedo e, bem, Marilia Mendonça – aliás, foi assim que os pombinhos se conheceram, em estúdio!

Segundo o jornalista Leo Dias (sempre ele!), o primeiro contato do dois rolou em 2017, quando ela gravou a composição “Transplante”, performada em parceria com Bruno e Marrone e escrita por Murilo. De lá para cá, a parceria só cresceu e, em 2019, eles gravaram o sucesso “Dois Enganados”, presente no DVD dele “Pra Ouvir Tomando uma, Vol. 1”, lançado em abril. E é bom deixar claro: a música NÃO foi escrita para Marilia.

Torcedor do Grêmio e bom com as palavras (duh, ele é respeitado compositor!), o boy também arrasa nas surpresas! No Dia dos Namorados, por exemplo, Marilia foi recebida com esse presente do amado:

Nascido em 15 de outubro, Murilo é libriano e um tanto discreto nas redes sociais – nada de muita ostentação. No Instagram dele, prevalecem os registros de shows, conquistas e vídeos musicais. No Dia dos Namorados, no entanto, ele compartilhou um pouco da vida pessoal:

Confira algumas fotos do eleito da nossa patroa!

Felicidades ao casal!