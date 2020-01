Que saudade! Marjorie Estiano relembra época de ‘Malhação’ com Vagabanda

Marjorie Estiano mexeu com as emoções dos fãs de “Malhação” nesta terça-feira (14). No Instagram, a atriz relembrou da vagabanda com uma foto em que aparece sentada ao lado do João Velho, o eterno Catraca. Mesmo sendo fictício, o grupo, que também contava com Guilherme Berenguer, o Gustavo, conquistou intensamente o público entre 2004 e 2005.

Mesmo sem nenhuma legenda no clique, ele já rendeu mais de 30 mil curtidas e mil comentários. Entre eles, o do próprio João com uma mensagem carinhosa para a amiga: “Saudades, Marge!”.

Já a interação dos fãs nos comentários foi mais intensa. Teve quem relembrou da música que rendeu até um clipe com Marjorie no vocal, “Você sempre será”. “Só de olhar a foto já da vontade de cantar: Posso tentar te esquecer, mas você sempre será”, declarou um seguidor. “Ja pode usar o #VoltaVagabanda?”, perguntou outro.

Quem também interagiu na rede social foram alguns famosos, como Yanna Lavigne e Mari Bridi Cardoso.

Para quem ficou com saudade, aí vai a música que ficou na boca da galera por um bom tempo: