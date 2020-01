Prova pesadelo leva à eliminação no ‘MasterChef: A Revanche’

Todo pessoa tem alguma coisa que lhe tira o sono. Pode ser problemas financeiros, situações de trabalho ou aquele ex que não sai do pé. Para os participantes do ‘MasterChef: A Revanche‘, o maior pesadelo é o prato que lhes causou a eliminação quando participaram pela primeira vez, e é se aproveitando deste medo que o reality da Band preparou uma caixa misteriosa assustadora.

Foi só o pessoal abrir a caixa misteriosa no programa exibido nesta terça-feira (29) para se deparar com réplicas dos pratos responsáveis por suas eliminações. Diante da cara de pavor das pessoas, Ana Paula Padrão explicou que o objetivo seria refazer o prato consertando os erros, mas avisou uma nova limitação de tempo: todo mundo teria apenas uma hora e meia para encarar esse pesadelo na cozinha (sem qualquer referência ao programa do Erick Jacquin).

Mesmo com experiência da vida, enfrentar a prova que os eliminou abalou com as estruturas psicológicas dos participantes. Sabrina, por exemplo, ficou tão tensa e fez uma prova tão ruim que os chefs mandaram ela direto para a prova de eliminação, sem nem precisar passar pelo desafio intermediário. Paolla Carosella chegou a falar que ia chorar se comesse o prato dela, uma rã grelhada.

–

Estefano, Fernando e Vanessa, que também entregaram pratos horríveis, tiveram uma chance extra de se salvar: os três tiveram de desossar um frango e servir pedaços fritos com um molho. Fernando foi bem e Estefano conseguiu se salvar mesmo com seu frango sem ter atingido o ponto ideal. Sendo assim, Vanessa e Sabrina se enfrentaram na etapa final.

A prova de eliminação foi criar um menu relacionado a queijos, ou seja, colocar o ingrediente como estrela de uma entrada, de um prato principal e até de uma sobremesa. O desespero tomou conta de Sabrina, que acabou se atrapalhando muito em seus pratos, enquanto Vanessa se mantinha pleníssima, a ponto de quase ser negligente com seu preparo. No final, os chefs acharam todos os pratos meio normais, mas Sabrina continuou na competição por ter feito um conjunto da obra melhor. Sendo assim, Vanessa se despediu do ‘MasterChef: A Revanche’.

A eliminada tentou se justificar em entrevista dada ao site oficial do programa: “O que aconteceu foi meio que a lei do karma. Escolhas malfeitas lá atrás vem surtir efeito no hoje. Então, eu não tinha como reproduzir um prato melhor com aqueles ingredientes”.

O ‘MasterChef: A Revanche’ continua e estamos muito ansiosos para saber quais outros desafios (e outros pesadelos) esse pessoal vai encarar.