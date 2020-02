Protagonistas da versão brasileira de Rebelde não querem ser comparados aos mexicanos

Os protagonistas dizem que cada personagem ganhou toques brasileiros

Foto: Leonardo Gali

Começo de novela é sempre tenso, porque nunca se sabe se será um sucesso. Multiplique a tensão por dois, já que a nova trama da Record é a versão brasileira do furacão Rebelde, da Televisa, que movimentou, em apenas um ano, R$ 350 milhões em produtos relacionados à marca no Brasil. Isso sem contar que alçou Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Christian Chávez, Christopher Uckermann e Maite Perroni ao posto de ídolos de uma geração.

Já deu pra sentir que a pressão é gigante em cima dos novos rebeldes, né? Mas Sophia Abrahão, Lua Blanco, Micael Borges, Chay Suede, Arthur Aguiar e Melanie Fronckowiak tentam não pensar nisso no momento. “Estamos focados, estudando, ensaiando e com o máximo de competência. Ninguém está escorado no sucesso da versão mexicana”, conta Melanie, que ficou imersa por dois meses, com os colegas, em workshops de preparação. A MINHA NOVELA foi a primeira revista a reunir os seis para um bate-papo.

Vocês viram a versão mexicana?



Melanie: Não. Fica na cabeça a construção do personagem daquela maneira e isso não é bacana. Não vamos imitar ninguém…

Arthur: É, queremos dar a nossa visão. O Diego e a Roberta até seguem a mesma linha, mas os outros são bem diferentes.

Chay: Sabia que eu conheci a Dulce María dentro da casa do Ídolos 2010? Mas na época não sabia que faria Rebelde.