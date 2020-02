Pronta para o Carnaval, Sabrina Sato fala sobre ciúmes: “Ele até gosta de me ver sambar”

Sabrina Sato posa no ateliê do estilista Henrique Filho

Foto: Antonio Amado

Aos 33 anos, Sabrina Sato é o tipo de rainha de bateria que desfaz qualquer rivalidade entre Rio e São Paulo. “Ai, gente! Sou tão carioca quanto paulista. Não sou de Penápolis (SP), sou do mundo. Na verdade, fui comendo pelas beiradas, conquistando as pessoas aos poucos”, diz a apresentadora entre gargalhadas. Rainha da Unidos de Vila Isabel, na Sapucaí, e madrinha da Gaviões da Fiel, no Sambódromo paulistano, Sabrina se encantou pelo samba ainda criança. “Eu tinha uma amiga mulata que sambava muito. Eu pedia para ela me dar umas aulinhas. Acabei aprendendo”, conta a namorada do ator João Vicente de Castro, 30. “Ele não tem ciúme. Até gosta de me ver sambar”, garante.

Para manter os 58 quilos em 1,70 metro, ela não tem feito muito esforço além de praticar muay thai e musculação uma vez por semana. “Nunca mudo meu corpo para o Carnaval. Durante o ano, engordo no máximo 1 quilo. Tenho essa facilidade”, comemora.

ESTA MATÉRIA FAZ PARTE DA EDIÇÃO 2006 DA CONTIGO!, NAS BANCAS EM 26/02/2014.