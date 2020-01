Produção “castiga” brothers cancelando festa, mas confinados “se vingam”

A produção do BBB19 não sabe mais o que fazer para conseguir algum tipo de conflito para o programa. Nem mesmo a twist do acorrentamento ajudou a tirar esse gosto de acampamento de férias que tomou conta da casa cenográfica nos Estúdios Globo. Para tentar irritar os participantes e afetá-los psicologicamente, o diretor da atração cancelou a festa prevista para a noite desta quarta-feira, mas o resultado foi muito pior do que o esperado: todo mundo na casa praticamente fez as pazes.

A ideia de cancelar a festa saiu pela culatra. Ao descobrirem que não haveria nenhuma confraternização acontecendo no jardim naquela noite, os brothers simplesmente riram e voltaram a fazer o que estavam fazendo antes (nada). Rapidamente, o diretor do programa anunciou no Twitter que enviaria um cooler com bebidas para os participantes, na esperança de dar em alguma coisa.

Já que eles se divertiram com a trolagem… vamos mandar um cooler!!!! #BBB19 @bbb — J.B. Oliveira (@boninho) February 21, 2019

As bebidas não ajudaram a animar as coisas. Talvez como “vingança” pelo cancelamento da festa, os participantes do BBB19 fizeram a pior coisa que um reality show de confinamento poderia oferecer: paz absoluta. Os acorrentados todos sentaram no jardim para uma grande conversa de confraternização, na qual sobraram elogios feitos a todas as pessoas, num sinal de união de todos os grupos da casa.

O clima de prosperidade foi tanto que Paula até brincou que a produção deveria estar brava com eles, afinal eles não brigam no BBB19. Hariany usou isso como argumento positivo, alegando que um certo reality show da concorrência tinha tanta briga que parecia um “hospício”.

Nas redes sociais, aumenta o número de insatisfeitos com a atual temporada do reality show. E ainda temos mais dois meses de programa ainda pela frente.