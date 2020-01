Príncipe Harry passou o Valentine’s Day em um iglu com fotos de Meghan

Às vezes a gente esquece, mas o Príncipe Harry é também um militar britânico. Ele começou a servir o exército do Reino Unido em 2005, e em 2018 se tornou líder de esquadrão da Força Aérea, Major do exército e Tenente Comandante da Marinha. E os títulos não são de brincadeirinha não: ele serviu por duas vezes na Guerra do Afeganistão, em 2008 e em 2012.

Este ano, cumprindo suas obrigações reais e militares, ele teve de passar o Valentine’s Day – Dia dos Namorados na Inglaterra – em um exercício militar na Noruega. Era um exercício de inverno para os militares que pilotam helicópteros e têm de aprender a sobreviver em condições de frio extremo. Isso inclui se abrigar em iglus, aquelas casinhas feitas de gelo no Pólo Norte.

Pois lá foi Harry para dentro do iglu. E lá dentro, o que ele encontrou? Fotos de sua amada Meghan Markle, do dia do casamento deles.

Pelo jeito ele gostou da surpresa que prepararam para ele, já que era só sorrisos dentro do iglu.