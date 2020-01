Príncipe Harry já está no Brasil e vai visitar a Cracolândia

Esta é a segunda visita do príncipe Harry ao Brasil

Foto: Getty Images

O cobiçado príncipe Harry, filho mais novo de Charles e Lady Di, já está no Brasil. Ele chegou no início desta manhã (23), em Brasília, e logo se encaminhou para seu primeiro compromisso oficial no país: uma visita a hospital Rede Sarah, referência em reabilitação, para conhecer pacientes e equipe.

De acordo com informações oficiais, a passagem do príncipe pelo país é uma forma de estreitar as relações entre britânicos e brasileiros. Ainda hoje, é esperado que o monarca faça uma visita à embaixada do Reino Unido e, claro, assista ao jogo Brasil x Camarões no Estádio Nacional Mané Garrincha, na capital federal.

Na terça-feira (24), ele deverá ir para Belo Horizonte, onde irá acompanhar o jogo entre a seleção inglesa, já eliminada da Copa, contra a Costa Rica, no Mineirão.

Na quarta (25) e quinta-feira (26), o monarca bonitão estará em São Paulo. Suas atividades incluem uma festa anual que comemora o aniversário de sua avó, a rainha Elizabeth, e uma visita a Cracolândia guiada pelo prefeito Fernando Haddad. No local ele deverá conhecer o projeto De Braços Abertos, que ajuda dependentes do crack.

Esta é a segunda visita de Harry ao Brasil, a primeira aconteceu em março de 2012 quando ele visitou Campinas (SP) e o Rio de Janeiro.

