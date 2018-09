O jeito fofo como a princesa Charlotte recepciona os convidados

A princesa Charlotte, 3 anos, tem um jeito muito especial de receber os convidados do Palácio de Kensington. Com muita simpatia, a pequena gosta de brincar de anfitriã da residência. Segundo uma fonte do Us Week, dos três filhos do casal Kate e William, Charlotte é a mais desinibida. “Ela vem até os convidados e pergunta se eles querem chá ou café e oferecem doces – tão adorável!”, conta.

A espontaneidade da pequena se contrapõe a timidez do seu irmão mais velho, George. O garoto, de acordo com a fonte, tem uma personalidade mais introvertida.

